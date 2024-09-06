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6 Сентября , 11:52

В Башкирии эксперты оценили ход выборов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Голосование проходит спокойно, отметили представители избирательных штабов на брифинге в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан – 2024».

«Наблюдаем, что ситуация доброжелательная, жалоб не поступало, только позитивные новости. Надеемся, что все три дня пройдут так — честно, спокойно», — прокомментировала зампредседателя регионального отделения Совета в РБ партии «Справедливая Россия – Патриоты – за Правду» Екатерина Самсонова.

«Пока сложно делать какие-то выводы. Обстановка действительно хорошая, люди поют, танцуют, активно реализуют своё право. На горячую линию поступают пока чисто практические, организационные вопросы — как дойти, доехать, — сказал секретарь совета реготделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин. — Не только у нас, по всей стране идут выборы, так что всем желаю успеха, чтобы выборы прошли на достойном уровне».

«В 8 часов утра в пятницу на участке было 10 человек, считаю, что это хороший результат. Полагаю, что три дня голосования — очень удобный формат, можно спланировать свои дела и найти время на посещение избирательного участка. И участковым комиссиям удобно. Люди с удовольствием участвуют в розыгрышах призов, причём некоторые просят ещё браслетик — на детей, пока они в школе, а другие, наоборот, отказываются — ничего не надо, я просто исполнил свой гражданский долг. Надеюсь, что провокаций, подобных мартовским, в этот раз не будет. Сейчас идёт экзамен на гражданскую зрелость. понимание причастности к выбору будущего республики», — высказался политолог, доверенное лицо кандидата на должность Главы РБ Радия Хабирова Владимир Савичев.

Автор:Элина Ахметова
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