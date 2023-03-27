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Сегодня, 09:55

Бизнес-омбудсмена Башкирии наделят новыми полномочиями

Бизнес-омбудсмен в Башкирии получит новые полномочия, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Госсобрания - Курултая республики.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 29 марта. 

Как пояснили в Госсобрании, проект закона направлен на расширение гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. В частности, предлагается расширить круг тех, защита прав которых входит в компетенцию бизнес-омбудсмена республики.

«В него предлагается включить членов органов управления коммерческой организацией в связи с осуществлением ими соответствующих полномочий», - добавил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия бизнес-омбудсмена при рассмотрении им жалоб предпринимателей. После принятия новых изменений в действующее законодательство уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по уголовным делам сможет без специального разрешения посещать находящиеся в республике места содержания под стражей и учреждения уголовно-исполнительной системы.

«Новые полномочия помогут бизнес-омбудсмену в сборе необходимой информации и станут дополнительным инструментом в деле защиты прав предпринимателей», – подытожил Константин Толкачев.

Автор:Галина Бахшиева
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