Премьер-министр Башкирии прокомментировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

Глава кабмина Башкирии Андрей Назаров прокомментировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме. 23 марта премьер-министр отчитался о работе российского правительства в 2022 году.

«Экономика России выстояла, несмотря на сильнейший санкционный удар. Удалось сохранить финансовую устойчивость, обеспечить стабильность на рынке труда, предотвратить товарный дефицит, укрепить продовольственную безопасность. Экономика вернулась на траекторию роста — это один из главных результатов года», - пишет Андрей Назаров в своих соцсетях.

«Основная задача правительства — повышение качества жизни граждан. Большинство программ и проектов, которые мы реализуем, направлены именно на достижение этой цели. Строительство жилья и дорог, комплексное благоустройство территорий, развитие медицины, поддержка предпринимательства, совершенствование системы социальных гарантий и многое другое — все это призвано сделать жизнь людей лучше.

Сила России в ее регионах. Их развитие – один из приоритетов. Федеральный центр продолжит поддерживать реализацию крупных проектов и выстраивать конструктивные взаимоотношения с регионами.

Приоритеты дальнейшей работы правительства — народосбережение, повышение благосостояния граждан, укрепление технологического и финансового суверенитета страны, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление сотрудничества с союзниками и поиск перспективных партнеров.

Михаил Мишустин в своем выступлении отметил, что внешнее давление на Россию не ослабнет. Но паниковать не стоит. Прошедший год показал, что мы умеем быстро реагировать на вызовы, проявлять гибкость, консолидировать внутренние ресурсы и оперативно решать сложнейшие вопросы. Поэтому у нас есть все возможности обеспечить устойчивое развитие республики и страны», - резюмировал башкирский премьер.

Андрей Назаров напомнил, что на следующей неделе ему также предстоит выступить с отчетом об итогах работы правительства Башкортостана в 2022 году в Госсобрании - Курултае республики. «Доклад будет объемным и затронет самые разные направления нашей работы. Надеюсь, у нас получится такой же конструктивный диалог с парламентариями», — отметил он.