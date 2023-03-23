Молодые законодатели Башкирии предложили совершенствовать законы в сфере строительства соцобъектов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Палаты молодых законодателей при СФ. В ней приняли участие депутат Госсобрания – Курултая Яков Кугубаев и депутат Стерлитамакского горсовета Ратмир Фахреев, которые представляют республику в Палате молодых законодателей.

«Такие встречи с молодыми законодателями стали для Совета Федерации не просто доброй традицией, а обычным рабочим форматом. «Каждый раз они проходят очень конструктивно, с реальными результатами. Это подтверждает, что мы делаем одно большое дело, решаем главную стратегическую задачу, стоящую перед органами власти всех уровней – обеспечить благополучие регионов и граждан нашей страны».

Такая преемственность поколений, считает Валентина Матвиенко, особенно важна сейчас, когда Россия переживает очень ответственный, рубежный этап истории. «И от молодых людей, от вашей позиции и инициатив во многом зависит, как мы этот путь пройдём, каким будет наше будущее».

По словам Валентины Матвиенко, за последние годы авторитет Палаты объективно вырос. Она обратила внимание, что руководители субъектов Федерации это тоже хорошо понимают. «Делегируя вас в Палату молодых законодателей, они рассчитывают, что вы будете достойно представлять свои регионы на федеральном уровне и сможете помочь реальными делами не только своей малой родине, но и всей стране».

Спикер Совета Федерации отметила, что за более чем десятилетнюю историю молодёжной Палаты таких конкретных инициатив реализовано уже немало. Так, большим достижением стало принятие закона о государственной молодёжной политике, который был разработан при непосредственном участии молодых парламентариев. Среди недавних значимых инициатив Палаты молодых законодателей можно выделить определение порядка социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца.

На заседании Палаты молодых законодателей с докладом выступил депутат Стерлитамакского горсовета Ратмир Фахреев, возглавляющий комиссию по регламенту. Молодой парламентарий, который является руководителем известной в Стерлитамаке строительной фирмы «Уралстройгрупп» рассказал о ситуации, которая возникает при проведении подрядных торгов в области строительства, в соответствии с федеральным законом №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для государственных и муниципальных нужд".

По его словам, некоторые недобросовестные участники в подтверждении своего опыта предоставляют фиктивные акты выполненных работ и договоры с фирмами-однодневками, либо с организациями (как правило – ООО) с не полностью указанными или трудно проверяемыми реквизитами.

При этом у комиссии по осуществлению закупок полномочий по проверке контрагентов на признаки фиктивности нет.

«Обращаю внимание, что речь идёт не о подтверждении опыта работ по строительным контрактам, которые легко проверяются на электронных торговых площадках, а именно об опыте строительных работ, выполнение которых осуществляется на основании договоров между коммерческими организациями. Отследить их выполнение невозможно. Этим и пользуются недобросовестные подрядчики, предоставляя в качестве подтверждения своего опыта договоры с фирмами-однодневками или фирмами, прекратившими свою деятельность. Одним из возможных способов проверки контрагентов на признаки фиктивности может стать предоставление налоговой декларации за предыдущий период», - отметил Ратмир Фахреев.

Депутат Стерлитамакского горсовета предложил расширить перечень документов, подтверждающих строительный опыт для крупных контрактов, и наряду с копиями договоров предоставлять в комиссию по осуществлению закупок копии налоговой декларации.

«Идеальной станет возможность – предоставить комиссии право взаимодействовать с федеральной налоговой службой по проверке контрагентов. Таким образом, комиссия сможет проявить должную осмотрительность при выборе победителя. И, как следствие избежать больших сложностей в исполнении контрактов по строительству школ, детских садов, спортивных сооружений и других социально значимых объектов», - подытожил Ратмир Фахреев.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала своего коллегу из Башкортостана, отметив, что Ратмир Фахреев выступил с конкретными предложениями по совершенствованию законодательства в сфере строительства социальных объектов.

На заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации мы еще раз убедились, что молодежь стратегический ресурс государства, познакомившись с новыми идеями и реализованными проектами молодых парламентариев. Как подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, свежий взгляд и современное мышление наших преемников находят свое отражение в актуальных предложениях по совершенствованию законодательства. Внесен серьезный задел для нашей будущей работы, который мы успешно реализуем с непосредственным участием молодых законодателей», - написала Лилия Гумерова на своей странице в социальных сетях.

«Я в своей работе встречаю таких недобросовестных подрядчиков, из – за которых зачастую срываются сроки сдачи строительства важных социальных объектов. Свою работу они выполняют некачественно, учитывая, что у таких фирм – однодневок зачастую нет своих штатных работников, необходимого строительного оборудования и инвентаря. Надеюсь, что нашу инициативу поддержать наши старшие коллеги по Госдуме и Совету Федерации и в этой сфере будет наведен порядок», - прокомментировал Ратмир Фахреев свою инициативу для агентства «Башинформ».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что главные ориентиры для всех парламентариев страны, в том числе и молодых законодателей, определены Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. Особое внимание в нём было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семьей. «Многие из вас вовлечены в эту работу. Вы оказываете содействие в направлении гуманитарной помощи в новые регионы. Есть и те, кто сами отправляются в зону боевых действий и помогают военнослужащим на передовой, порой рискуя собственной жизнью. Искренне благодарю вас за такую твёрдую, патриотическую позицию».

Вице-спикер СФ Галина Карелова выразила уверенность в том, что обновленная команда молодых законодателей продолжит достойно представлять интересы своих регионов, отстаивать права граждан и активно включится в законотворческий процесс. Главной миссией парламентариев сенатор назвала донастройку законодательства в интересах граждан с учетом новых вызовов.

«Мы ждем от Палаты профессионального подхода, проработанных законодательных инициатив и эффективного взаимодействия с другими органами государственной власти. В условиях современных реалий и тех задач, которые поставил Президент в Послании Федеральному Собранию, необходимо консолидировать усилия, принимать оперативные и рациональные решения для достижения результатов», — сказала Галина Карелова.