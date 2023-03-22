В Башкирии часть территории Благовещенского района перейдет Нуримановскому

Часть территории Благовещенского района перейдет Нуримановскому, сообщили «Башинформу» в Госсобрании — Курултае Башкирии.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в конце марта на пленарном заседании Государственного Собрания.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, законопроектом предлагается скорректировать административные границы двух муниципальных образований.

«Необходимость в переустройстве административных границ связана с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики, которые частично расположены на территории Нуримановского района, а частично — Благовещенского», — пояснил он.

Новые границы предлагается провести с учетом фактического обслуживания объектов энергетики, а также перспектив развития Павловского судоходного шлюза. Принятие закона обеспечит благоприятные условия для обслуживания и сохранности, для капремонта и реконструкции объектов.

Кроме того, будут проведены работы для постановки на кадастровый учет уточненных границ земельного участка и образованных в результате реконструкции объектов капитального строительства.

На законопроект уже получено положительное заключение республиканского правительства, добавили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

«В результате уточнения часть территории сельского поселения Октябрьский сельсовет Благовещенского района площадью 6,7 тысячи квадратных метров включат в состав сельского поселения Павловский сельсовет Нуримановского района республики, — сообщил Константин Толкачев. — Представительные органы обоих муниципальных районов поддержали предлагаемые изменения».

На мероприятия, связанные с изменением границ, в бюджете Нуримановского района предусмотрены средства в размере 450 тысяч рублей. Дополнительных расходов республиканского бюджета не потребуется.