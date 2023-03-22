Новости Башкортостана и Уфы
76.84
-0.4
82.54
+0.17
74.87
-0.45
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Сегодня, 09:52

В Башкирии часть территории Благовещенского района перейдет Нуримановскому

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Часть территории Благовещенского района перейдет Нуримановскому, сообщили «Башинформу» в Госсобрании — Курултае Башкирии.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в конце марта на пленарном заседании Государственного Собрания.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, законопроектом предлагается скорректировать административные границы двух муниципальных  образований.

«Необходимость в переустройстве административных границ связана с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики, которые частично расположены на территории Нуримановского района, а частично — Благовещенского», — пояснил он.

Новые границы предлагается провести с учетом фактического обслуживания объектов энергетики, а также перспектив развития Павловского судоходного шлюза. Принятие закона обеспечит благоприятные условия для обслуживания и сохранности, для капремонта и реконструкции объектов.

Кроме того, будут проведены работы для постановки на кадастровый учет уточненных границ земельного участка и образованных в результате реконструкции объектов капитального строительства.

На законопроект уже получено положительное заключение республиканского правительства, добавили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

«В результате уточнения часть территории сельского поселения Октябрьский сельсовет Благовещенского района площадью 6,7 тысячи квадратных метров включат в состав сельского поселения Павловский сельсовет Нуримановского района республики, — сообщил Константин Толкачев. — Представительные органы обоих муниципальных районов поддержали предлагаемые изменения».

На мероприятия, связанные с изменением границ, в бюджете Нуримановского района предусмотрены средства в размере 450 тысяч рублей. Дополнительных расходов республиканского бюджета не потребуется.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика