В Башкирии БАГСУ и налоговая служба заключили соглашение о сотрудничестве

В Уфе башкирское управление Федеральной налоговой службы и Башкирская академия госслужбы и управления при Главе РБ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали руководитель УФНС Андрей Агапов и ректор БАГСУ Данияр Абдрахманов.

Как пояснили в пресс-службе управления, главным вектором совместной деятельности является воспитание кадров.

Ключевыми моментами соглашения стали: совместная подготовка высококвалифицированных специалистов в системе налогового администрирования; совместная разработка и реализация образовательных программ; проведение совместных мероприятий — семинаров, конференций, круглых столов; организация практической подготовки студентов.