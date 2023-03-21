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Сегодня, 10:54

В Башкирии БАГСУ и налоговая служба заключили соглашение о сотрудничестве

УФНС по РБ
Фото:УФНС по РБ

В Уфе башкирское управление Федеральной налоговой службы и Башкирская академия госслужбы и управления при Главе РБ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали руководитель УФНС Андрей Агапов и ректор БАГСУ Данияр Абдрахманов. 

Как пояснили в пресс-службе управления, главным вектором совместной деятельности является воспитание кадров. 

Ключевыми моментами соглашения стали: совместная подготовка высококвалифицированных специалистов в системе налогового администрирования; совместная разработка и реализация образовательных программ; проведение совместных мероприятий — семинаров, конференций, круглых столов; организация практической подготовки студентов. 

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