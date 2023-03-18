«Арт-Курултай» открылся в исторический для России день - Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что третий форум «Арт-Курултай» проходит в исторический день воссоединения Крыма с Россией.

«Пожелаем мира, добра и единства нашей великой большой стране», - сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона поблагодарил творческие коллективы республики и работников культуры, которые поддерживают наших бойцов на передовой, выезжали к ним в места боевого слаживания.

Радий Хабиров отметил, что в числе мобилизованных есть и работники культуры. Он напомнил, что ролики, где артисты Сибайской филармонии едут в место боевого слаживания с песней «Шаймуратов-генерал» и как они поддерживают своих боевых товарищей в зоне СВО, разлетелись не только по нашей стране, но и по всему миру.