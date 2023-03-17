Радий Хабиров опубликовал в соцсетях совместное фото с Рустамом Миннихановым

Глава Башкортостана сегодня находится в Самаре, где на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ обсуждаются вопросы экономики и взаимодействия регионов ПФО.

«В условиях санкционного давления необходимо открывать новые возможности, которые есть у каждого региона», - написал Радий Хабиров и опубликовал совместное фото с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, отметив, что «с братским Татарстаном и Раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы уже давно и очень результативно работаем».