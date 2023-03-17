Алан Марзаев вручил награды сотрудникам ЖКХ

«Сегодня мы чествовали работников жилищно-коммунальной сферы. В преддверии дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в столице республики состоялось торжественное мероприятие, — написал в соцсетях заместитель премьер-министра правительства РБ Алан Марзаев. — Вручать награды тем, кто этого действительно заслуживает, всегда особо приятно. Не буду вдаваться в рутинные отчеты с цифрами, отображающими проделанную работу за последние года. Скажу, что сделан и продолжает выполняться колоссальный объем мероприятий. Не каждый регион страны может этим похвастаться.

В этой связи хочу поздравить всех, кто трудится в блоке ЖКХ — рабочих, инженеров и техников, руководителей предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства. Благодарю каждого из вас за огромный труд порой сложный, но такой важный и необходимый. С профессиональным праздником! Мира и добра вам и вашим семьям, успехов и хорошего настроения!»