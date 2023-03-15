Российскому ОПК требуются рабочие руки — власти организуют бесплатное профобучение

Правительство РФ выпустило постановление об организации бесплатного профессионального обучения или дополнительного образования для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это поможет заводам быстрее получить специалистов, а людям - найти работу.

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Как узнал Башинформ, предприятиям возместят траты на обучение в рамках федпроекта «Содействие занятости» — планируется направить на эти цели более 700 млн руб., что позволит обучить свыше 12 тыс. человек.