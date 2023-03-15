Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
75.01
+1.32
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 14:53

Российскому ОПК требуются рабочие руки — власти организуют бесплатное профобучение

Правительство РФ выпустило постановление об организации бесплатного профессионального обучения или дополнительного образования для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Это поможет заводам быстрее получить специалистов, а людям - найти работу.

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Как узнал Башинформ, предприятиям возместят траты на обучение в рамках федпроекта «Содействие занятости» — планируется направить на эти цели более 700 млн руб., что позволит обучить свыше 12 тыс. человек.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика