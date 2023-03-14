Группа депутатов комитета Гoсдумы по безопасности и противодействию коррупции внeсла в нижнюю палату проект поправок в законы «О госyдaрственной тайне» и «О порядке выeзда из РФ и въезда в РФ», утoчняющих в том числе нормы о допуске к гостайне.

Согласно документу, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами РФ, недвижимости за рубежом, в случае использования иностранных финансовых инструментов. Вместе с тем, по словам председателя комитета Госдумы Василия Пискарева, проект предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, смогут временно покинуть пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам, например в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.

Кроме этого, уточняются полномочия президента России и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. Так, глава государства наделяется полномочиями определять "порядок обеспечения режима секретности" в администрации президента РФ. В свою очередь кабмин сможет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска должностных лиц и граждан РФ к гостайне, вводить порядок обеспечения режима секретности в России, а также издавать акты по вопросам, связанным с выездом из страны россиян, допущенных к гостайне.

Василий Пискарев отметил, что в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые в них осведомлены, и предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб.