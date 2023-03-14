Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Сегодня, 11:49

В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из страны

официальный сайт
Фото:официальный сайт

Группа депутатов комитета Гoсдумы по безопасности и противодействию коррупции внeсла в нижнюю палату проект поправок в законы «О госyдaрственной тайне» и «О порядке выeзда из РФ и въезда в РФ», утoчняющих в том числе нормы о допуске к гостайне.

Согласно документу, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами РФ, недвижимости за рубежом, в случае использования иностранных финансовых инструментов. Вместе с тем, по словам председателя комитета Госдумы Василия Пискарева, проект предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, смогут временно покинуть пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам, например в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.

Кроме этого, уточняются полномочия президента России и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. Так, глава государства наделяется полномочиями определять "порядок обеспечения режима секретности" в администрации президента РФ. В свою очередь кабмин сможет устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска должностных лиц и граждан РФ к гостайне, вводить порядок обеспечения режима секретности в России, а также издавать акты по вопросам, связанным с выездом из страны россиян, допущенных к гостайне.

Василий Пискарев отметил, что в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые в них осведомлены, и предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб.

 

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика