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Сегодня, 12:05

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин решил попробовать свои силы в политике

пресс-служба регионального отделения «Единой России»
Фото:пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России», общественный деятель Эльбрус Нигматуллин в числе первых подал необходимый пакет документов в оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам депутатов Госсобрания Башкирии, узнало агентство "Башинформ".

«Я уже закончил свою спортивную карьеру и у меня есть желание передать свой накопленный опыт, в том числе и нашей молодежи. Башкортостан – это регион, который меня очень мотивировал. Я надеюсь, что смогу быть полезен республике. Здесь живут очень благодарные и добрые люди, которые всегда меня поддерживали. И я считаю, что обязан внести свою лепту, чтобы сделать жизнь Башкортостана немного лучше», – отметил Эльбрус Нигматуллин.

Автор:Азат Гиззатуллин
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