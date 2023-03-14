Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин решил попробовать свои силы в политике

Неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России», общественный деятель Эльбрус Нигматуллин в числе первых подал необходимый пакет документов в оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам депутатов Госсобрания Башкирии, узнало агентство "Башинформ".

«Я уже закончил свою спортивную карьеру и у меня есть желание передать свой накопленный опыт, в том числе и нашей молодежи. Башкортостан – это регион, который меня очень мотивировал. Я надеюсь, что смогу быть полезен республике. Здесь живут очень благодарные и добрые люди, которые всегда меня поддерживали. И я считаю, что обязан внести свою лепту, чтобы сделать жизнь Башкортостана немного лучше», – отметил Эльбрус Нигматуллин.