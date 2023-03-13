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Сегодня, 14:23

Власти Башкирии готовы субсидировать авиарейсы из Тегерана в Уфу

glavarb.ru
Фото:glavarb.ru

Глава Башкирии в ходе визита в Иран сообщил, что власти региона готовы субсидировать рейсы Уфа — Тегеран до окупаемости, если какая-либо иранская авиакомпания заинтересуется организацией маршрута. Сегодня, 13 марта, Радий Хабиров встретился с вице-президентом Ирана по экономике Мохсеном Резаи. Стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, культуры, науки, сообщили в пресс-службе Главы РБ.

Радий Хабиров отметил важность совместной работы в современных реалиях: «Мы с огромным уважением смотрим на то, как экономика Ирана развивалась в непростых условиях, создавая новые технологические продукты. Уверен, если мы объединим наш потенциал, это даст ещё больший эффект».

«Мы идём по пути укрепления сотрудничества с Россией в целом и её регионами. В условиях многолетнего экономического и политического давления Запада у нас есть общие задачи по ответу на эти вызовы», — заявил Мохсен Резаи.

Глава Башкирии рассказал о первых итогах работы делегации Башкортостана в Иране и предложенных инициативах, отметив, что на встречах в министерствах и ведомствах Ирана было достигнуто понимание, что двусторонний товарооборот, который сегодня сложился на уровне $100 млн в год, можно увеличить в несколько раз. При этом есть много возможностей для формирования кооперационных связей.

«Башкортостан — один из ведущих центров российской нефтехимической промышленности, машиностроения. Наши предприятия строили нефтеперерабатывающие заводы во многих странах, в том числе Ближнего Востока. Два года подряд мы являемся лучшим в России регионом по эффективности реализации промышленной политики. Находимся в лидерах среди регионов по научно-технологическому развитию. И мы бы хотели, чтобы визит делегации стал отправной точкой для более тесного сотрудничества Башкортостана и Исламской Республики Иран», — сказал Радий Хабиров.

В числе ближайших планов — участие башкортостанской делегации в выставке Iran Oil Show в мае 2023 года. А делегация деловых кругов Ирана посетит уфимскую специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии». В рамках этого визита делегации Ирана планируется заключение соглашения между Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня и научными учреждениями Ирана.

Осенью 2023 года, в преддверии Дня Республики, планируется провести Дни Ирана в Башкортостане.

В числе договорённостей также поставки из Башкортостана сельхозпродукции и закупка в Иране ряда нефтепродуктов и медицинского оборудования, развитие туристического и культурного обмена.

Как сообщал Башинформ, возможность организации турпоездок между Ираном и Башкирией обсуждалась еще в 2017 году, а в 2022-м Росавиация планировала запустить рейсы в Иран из Уфы и ряда российских городов.

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