Утвержден перечень населенных пунктов и СНТ Башкирии, подверженных угрозе лесных пожаров

Правительство Башкирии утвердило перечень населенных пунктов, детских лагерей и садовых некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно постановлению республиканского правительства, период весенне-летнего пожароопасного сезона утвержден с 15 апреля до 15 октября 2023 года.

Минлесхозу региона поручено помочь муниципалитетам, руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, председателям СНТ в проведении «превентивных мероприятий по защите населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих и огороднических товариществ от лесных пожаров и других ландшафтных пожаров».

Ознакомиться с полным текстом распоряжения можно здесь.