Новости Башкортостана и Уфы
75.94
0
80.4
0
80.74
-2.05
2+ °C
Дождь
Коронавирус
Все новости
Политика
Сегодня, 12:26

Утвержден перечень населенных пунктов и СНТ Башкирии, подверженных угрозе лесных пожаров

Правительство Башкирии утвердило перечень населенных пунктов, детских лагерей и садовых некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно постановлению республиканского правительства, период весенне-летнего пожароопасного сезона утвержден с 15 апреля до 15 октября 2023 года.

Минлесхозу региона поручено помочь муниципалитетам, руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, председателям СНТ в проведении «превентивных мероприятий по защите населенных пунктов, территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих и огороднических товариществ от лесных пожаров и других ландшафтных пожаров».

Ознакомиться с полным текстом распоряжения можно здесь.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика