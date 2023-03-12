В ходе визита в Иран делегация Башкирии обсудила вопросы развития промышленности и туризма

«С министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми-Амином обсудили развитие сотрудничества в сфере нефтегазохимии, поставок нефтепромыслового оборудования и оказания нефтесервисных услуг, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Мы предложили обмениваться опытом между вузами Уфы и Тегерана. Наш нефтяной университет в этом плане обладает значительными компетенциями. Иранская сторона заинтересована в сотрудничестве в сфере машиностроения, лесопереработки, фармацевтики, строительного бизнеса.

Очень плотно на встрече обсуждали вопросы туризма. Я точно понимаю, что если не появится прямой рейс из Уфы в Тегеран и обратно, будет сложно развивать частные поездки и деловую активность. Мы сейчас ищем партнера. Важно, что аэропорт Уфы вошёл в перечень Росавиации, откуда разрешены полеты в Тегеран. Договорились об участии делегации Ирана в нашей выставке «Газ. Нефть. Технологии» в мае 2023 года.

По итогам встречи я твердо убежден, что иранская сторона рада нашей встрече, нашему визиту. Они хорошо знают Башкортостан, понимают нашу экономику, высокотехнологичный уровень нашей промышленности.

Важно, что все сегодняшние наработки будем обсуждать уже в формате рабочей группы, о создании которой мы договорились с иранской стороной.

Я попросил, чтобы нам определили ответственного со стороны Ирана, от нас рабочую группу возглавит первый заместитель премьер-министра Башкортостана Рустам Муратов.

Это очень эффективный инструмент для взаимодействия и реализации совместных проектов».