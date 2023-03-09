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Вчера, 18:08

Радий Хабиров в завершении рабочей поездки в Туймазы побывал в детском саду №7

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров в завершении рабочей поездки в Туймазы побывал в детском саду №7, который был открыт 21 ноября 2011 года после капитального ремонта. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 60 мест, посещают дети от 3 до 7 лет с различными глазными заболеваниями.

Заведующая детским садом Лариса Анисимова рассказала, что это единственное такого типа дошкольное учреждение в районе, сегодня его посещают 66 воспитанников. 
Глава республики осмотрел ряд учебных комнат, пообщался со специалистами и воспитанниками детского сада.  Здесь работают две медицинские сестры, учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, по два воспитателя в каждой возрастной группе. 
В 2017 году по программе «Доступная среда» было выделено почти миллион рублей, на которые был оборудован компьютерно-лечебный класс, ортоптический кабинет был укомплектован аппаратами. В 2021 году закупили оборудование в лечебный офтальмологический кабинет.
По словам специалистов, все это позволяет добиваться хороших результатов в лечении глазных болезней у детишек, у них улучшается зрение. 

Заведующая детским садиком попросила Радия Хабирова помочь с приобретением аппарата визотроник – тренажера для глаз, предназначенный для профилактики близорукости и коррекции дальнозоркости у детей дошкольного возраста. По ее словам, также необходимо установка безопасного резинового покрытия на спортивной площадке.

Глава республики дал поручение Минфину и МинЖКХ решить вопрос с выделением средств, приобретением необходимого аппарата и установкой резинового покрытия на спортплощадке. Он также сказал, что в этом году будет отремонтирован и фасад здания детского садика. Радий Хабиров также пригласил воспитанников дошкольного учреждения в Уфу на экскурсию и пообещал им показать свой рабочий кабинет в Доме республики. 

Рядом с детским садиком в этом году будут благоустроены дворовые территории многоквартирных домов №1, 3 по улице Аксакова, №13 по улице 8 Марта, №41, 43, 45 по улице Островского. Все они находятся в едином квартале. В рамках программы «Башкирские дворики» во дворах оборудуют сертифицированные детские и спортивно-игровые площадки, обновят тротуары и парковки, установят видеонаблюдение и контейнерные площадки. По словам главы администрации Туймазинского района Айдара Суфиянова для завершения всех запланированных работ необходимо дополнительное финансирование в размере 15 млн рублей.

Радий Хабиров дал поручение выделить недостающие средства из республиканского бюджета, отметив, что все работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Автор:Азат Гиззатуллин
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