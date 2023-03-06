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Сегодня, 18:04

Радий Хабиров рассказал о работе по открытию новых международных авиарейсов из Уфы

соцсети
Фото:соцсети

«Сегодня, как и обещали, мы запустили прямой авиарейс из Уфы в Минск. Пока один раз в неделю, по понедельникам. Дальше посмотрим, как будет выстраиваться пассажиропоток, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Это не единственный международный авиарейс из Башкортостана. Напомню, слетать можно и в Узбекистан, а также в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, в страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан.

Работаем над новыми рейсами — в Израиль и Китай. Мы очень заинтересованы в авиасвязи с дружественной нам Республикой Беларусь, с другими странами.

Это позволяет нам развивать экономическое сотрудничество, взаимодействовать в образовательной и научно-производственной, культурной, туристической сферах. Для нас важно и выстраивание новых деловых отношений. Хотим, чтобы для жителей и делового сообщества нашей республики не было никаких преград».

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