Владимир Путин подписал указ о работе военных комиссариатов

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Документ опубликован 3 марта на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, военные комиссариаты будут выполнять помимо перечисленных в положении «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны».

Кроме того, документ дополняет положение о военных комиссариатах от 2012 года и включает в круг их задач выдачу удостоверений ветерана боевых действий и организацию выдачи таких удостоверений.