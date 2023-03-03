Лилия Гумерова отметила прикладное значение башкирских научных проектов

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова прокомментировала встречу зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Главы Башкирии Радия Хабирова с молодыми учеными Евразийского НОЦ мирового уровня.

«Сегодня технологический суверенитет невозможен без включенности регионов в научную повестку. Отрадно отметить, что в рейтинге научно-технологического развития регионов по итогам 2022 года Башкирия занимает почетное 4 место — после таких крупнейших центров, как Москва, Санкт-Петербург, Томск. Безусловно, это огромная победа нашей науки. Сегодня во время встречи мы наглядно увидели, что реализуемые в республике проекты имеют прикладное значение. Виден реальный результат — это внедренные научные разработки, к которым бизнес проявляет огромный интерес. И Дмитрий Николаевич это оценил», — прокомментировала сенатор.

Встреча прошла в Уфимском университете науки и технологий, образованного путем слияния авиационного и государственного университетов. УУНиТ является участником Евразийского научно-образовательного центра и совместно с бизнесом выполняет ряд технологических проектов, среди которых — программы для авиакосмической техники, электро- и тепломашины нового поколения для авиации, технологии для интегральной радиофотоники, импланты для восстановительной и регенеративной медицины, геномика и цифровые системы для персонализированной медицины.

В ходе визита гости побывали на производственных участках инженерной школы «Моторы будущего», в студенческом конструкторском бюро, в отделах разработки и производства электрических машин и электроники.