Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
82.92
-0.53
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 14:51

В Уфе встретятся руководители лесной отрасли четырех федеральных округов

В уфимском конгресс-холле «Торатау» 2–3 марта состоится итоговое совещание Рослесхоза, его подведомственных учреждений, руководителей департаментов по Приволжскому, Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам.

Как пояснили в минлесхозе Башкирии, мероприятие такого уровня решено провести в республике в связи с большими достижениями в развитии лесного хозяйства.

«Мы традиционно лидируем в ПФО по объемам лесовосстановления. По итогам пожароопасного сезона Башкирия вошла в Топ-5 регионов России по организации работ по тушению лесных пожаров», — сказал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

В первый день совещания состоятся четыре круглых стола и пленарное заседание, на котором обсудят, насколько эффективно регионы исполняют полномочия по лесному законодательству, переданные им федеральным центром.

На следующий день участники выедут на предприятия лесопромышленного комплекса и обсудят проблемы с представителями бизнеса.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика