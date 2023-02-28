В Уфе встретятся руководители лесной отрасли четырех федеральных округов

В уфимском конгресс-холле «Торатау» 2–3 марта состоится итоговое совещание Рослесхоза, его подведомственных учреждений, руководителей департаментов по Приволжскому, Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам.

Как пояснили в минлесхозе Башкирии, мероприятие такого уровня решено провести в республике в связи с большими достижениями в развитии лесного хозяйства.

«Мы традиционно лидируем в ПФО по объемам лесовосстановления. По итогам пожароопасного сезона Башкирия вошла в Топ-5 регионов России по организации работ по тушению лесных пожаров», — сказал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

В первый день совещания состоятся четыре круглых стола и пленарное заседание, на котором обсудят, насколько эффективно регионы исполняют полномочия по лесному законодательству, переданные им федеральным центром.

На следующий день участники выедут на предприятия лесопромышленного комплекса и обсудят проблемы с представителями бизнеса.