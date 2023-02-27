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Сегодня, 12:38

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций

кремлин.ру
Фото:кремлин.ру

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с их профессиональным праздником. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения Кремля.

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Сил специальных операций. Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира — там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа», — обратился к ветеранам и военнослужащим Владимир Путин.

Глава государства отметил, что грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, боевой опыт позволили сформировать уникальную школу воинского мастерства, в основе которой — героические традиции российского спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и других горячих точках.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю. Ваши знания и профессиональные навыки, образцовая дисциплина и высокий боевой дух необходимы для всесторонней подготовки молодых бойцов — тех, кто удостоен чести служить в рядах Сил специальных операций. И особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаёте им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин поблагодарил всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине.

Напомним, день Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом Президента РФ от 26 февраля 2015 года. Дата входит в число памятных дней в Вооружённых силах России.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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