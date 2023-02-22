Радий Хабиров анонсировал создание в Башкирии трех филиалов парка «Патриот»

22 февраля в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества. Руководитель региона поздравил жителей Башкортостана с этой знаменательной датой и вручил государственные награды.

По словам Радия Хабирова, особое внимание будет уделено молодёжи. В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова проходят сборы и военно-патриотические смены старшеклассников. Совместно с Министерством обороны решено создать в республике ещё три филиала парка.

«Наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами», - подчеркнул Глава республики.