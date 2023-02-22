Радий Хабиров поздравил и поблагодарил соотечественников

"Накануне Дня защитника Отечества чествуем наших воинов – ветеранов, Героев России, военнослужащих, офицеров запаса, участников специальной военной операции, членов их семей, родственников павших героев, - написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. - Мы чтим память тех, кто отдал жизнь за Родину, склоняем голову перед их подвигом. Благодарим всех, кто сегодня защищает её рубежи.



Все наши воины-земляки, которые сейчас на передовой, – настоящие герои. Более 300 из них с начала специальной военной операции награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями Суворова, Жукова, «За отвагу». Шесть человек удостоены звания Героя России, четверо – посмертно.



Специальная военная операция сплотила наше общество. Башкортостан сегодня – единый и сильный, как никогда. Нас объединяет общая задача – поддержать военнослужащих.



Защищать Родину можно не только с оружием в руках. Наши медики спасают жизни раненых бойцов. Строители восстанавливают в разрушенных городах дома, школы и больницы. Водители возят гуманитарные конвои. Священнослужители придают духовных сил нашим воинам. Неравнодушные люди сдают кровь, шьют одежду, отливают окопные свечи, изготавливают маскировочные сети. Артисты выступают перед бойцами на передовой. Мы принимаем эвакуированных, сотни ребят учатся в школах республики.



В победу над фашизмом важен вклад каждого из нас на любом месте – и в ратном труде, и на трудовой вахте. Каждый из нас по-своему выступает защитником Отечества.



Наш народ всегда с оружием в руках выступал на защиту Родины. Так было во все времена и так будет дальше. Искренне благодарю каждого за добросовестную службу и напряженный труд. Мы – одна большая страна. И мы, конечно, победим!"