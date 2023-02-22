Андрей Назаров рассказал о подготовке к Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе

"На этой неделе принимали в Уфе представителей оргкомитета Х Форума регионов России и Беларуси, - написал в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. - Коллеги из Совета Федераций и Национального Собрания Беларуси в течение трех дней осматривали площадки проведения форума, гостиницы, экскурсионные маршруты, обсуждали проект программы. Сегодня совместно подвели итоги визита.



Деловая программа Форума будет очень насыщенной. Не менее обширна и культурная часть, концепцию мы уже представили. Предложили включить в программу Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии», фестиваль этнических культур, гастрономические туры, патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти» и многое другое.



Проведем Форум молодежи России и Беларуси, международный фестиваль школьного спорта, запустим наше совместное производство с ОАО «АМКОДОР».



И белорусские, и российские коллеги подтвердили — в Башкортостане провели большую работу по подготовке к мероприятию и в успехе проведения Форума все уверены.



Уже в марте в Москве пройдет расширенное заседание оргкомитета Форума регионов России и Беларуси. К нему мы совместно и тщательно проработаем все пункты программы и возникающие вопросы. В конце мая примем оргкомитет в Уфе.



Будем и дальше тесно взаимодействовать с коллегами из Совета Федераций и Национального Собрания Беларуси, оперативно отрабатывать все вопросы. Юбилейный Х Форум регионов должен стать лучшим за всю историю".