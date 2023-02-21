Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 14:32

Владимир Путин обвинил элиты Запада в эскалации украинского конфликта

Президент России Владимир Путин во время оглашения своего послания  Федеральному собранию напрямую обвинил элиты Запада в разжигании и эскалации конфликта на Украине.

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на сегодняшнем киевском режиме, для которого украинский народ по сути дела — чужой. Сегодня они обслуживают не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ, это естественно. Элиты Запада не скрывают своей цели — как они сами говорят, нанести стратегическое поражение России, покончить с нами навсегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что Россия будет реагировать на все угрозы «соответствующим образом», потому что «в этом случае речь идет уже о самом существовании нашей страны».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика