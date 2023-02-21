Владимир Путин обвинил элиты Запада в эскалации украинского конфликта

Президент России Владимир Путин во время оглашения своего послания Федеральному собранию напрямую обвинил элиты Запада в разжигании и эскалации конфликта на Украине.

«Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на сегодняшнем киевском режиме, для которого украинский народ по сути дела — чужой. Сегодня они обслуживают не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ, это естественно. Элиты Запада не скрывают своей цели — как они сами говорят, нанести стратегическое поражение России, покончить с нами навсегда. Они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что Россия будет реагировать на все угрозы «соответствующим образом», потому что «в этом случае речь идет уже о самом существовании нашей страны».