Целью информационных атак Запад выбрал молодое поколение России - Владимир Путин

Владимир Путин, оглашая свое послание Федеральному собранию, отметил, что цель Запада — нанести стратегическое поражение России и покончить с нами.

«Мы именно так все это понимаем. Речь идет о существовании нашей страны. Но они не могут не понимать, что победить Россию на поле боя невозможно, а потому ведут информационные атаки. Целью выбирают молодое поколение. Лгут постоянно, не прекращают нападки на нашу культуру, на РПЦ», - сказал Путин.

«Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки. Взрослые люди имеют право жить так, как хотят. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но посмотрите книги мировых религий — там все сказано. В том числе то, что семья — союз мужчины и женщины. Но и священные тексты подвергаются сомнению. Элиты сходят с ума, и это, как говорится, уже не лечится», - сказал Владимир Путин.