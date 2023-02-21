Российская экономика выдержала санкции — Путин

Запад развернул экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется, заявил президент России, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Более того, наказывают сами себя. Спровоцировали у себя рост цен, безработицу, энергетический кризис. А своим гражданам говорят, что виноваты во всем русские. Какие средства использовались против нас? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить от коммуникации финансовую систему, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Это и воровство — по-другому не скажешь, наших валютных резервов, попытки обрушить рубль и спровоцировать инфляцию.

Антироссийские санкции — это лишь средство, а цель, как они сами декларируют, «заставить страдать». И дестабилизировать общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе мы обеспечили устойчивость экономики, защитили граждан, не допустили сокращения рабочих мест, не допустили дефицита на рынках, поддержали финансовую систему и предпринимателей. В марте прошлого года бизнес и экономика были поддержаны на сумму около 1 трлн руб. И это не эмиссионная политика, все на прочной рыночной базе.

По итогам 2022 года ВВП снизился, премьер-министр считает, что я должен это озвучить, а чего скрывать? Нам предрекали спад экономики на 20-25%, а снизился — на 2,1%. Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнерами, а таких много. Доля рубля в расчетах удвоилась и составила треть. Будем и дальше создавать систему расчетов, не зависимую от доллара», - сказал Владимир Путин.