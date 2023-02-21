Президент: Запад не считается с жертвами, поскольку на кону стоят триллионы долларов

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ отметил, что агрессивная политика Запада в мире привела к огромным жертвам. В частности, он привел такие данные американских экспертов – в результате войн, развязанных США с 2001 года, погибло почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами. Причина этого – желание зарабатывать на людских страданиях, поскольку на кону стоят триллионы долларов.

Путин отметил, что создавая в отношении других стран образ врага, страны Запада отвлекают внимание общественности от экономических, социальных проблем. В 30-е годы Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии, сегодня нацизм, русофобия насаждаются на Украине, где неонацисты не скрывают, чьими наследниками себя считают.