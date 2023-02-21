Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 14:32

Президент: Запад не считается с жертвами, поскольку на кону стоят триллионы долларов

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ отметил, что агрессивная политика Запада в мире привела к огромным жертвам. В частности, он привел такие данные американских экспертов – в результате войн, развязанных США с 2001 года, погибло почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами. Причина этого – желание зарабатывать на людских страданиях, поскольку на кону стоят триллионы долларов.

Путин отметил, что создавая в отношении других стран образ врага, страны Запада отвлекают внимание общественности от экономических, социальных проблем. В 30-е годы Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии, сегодня нацизм, русофобия  насаждаются на Украине, где неонацисты не скрывают, чьими наследниками себя считают.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика