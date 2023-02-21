Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 18:24

Константин Толкачев: «Президент обозначил курс развития страны с опорой на внутренние ресурсы»

Послание президента России Федеральному Собранию провозглашает новый курс развития страны, считает председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

«Программный документ, с которым выступил сегодня Президент Российской Федерации, ориентирует общество на изменение политического и экономического курса страны, на новую парадигму развития. Это исторический момент, – сказал Константин Толкачев. – В постсоветский период наша страна пошла прозападным курсом. Выстраивая рыночные отношения и слушая «доброжелателей», мы пытались копировать западную модель развития, а по факту оказались на правах сырьевого придатка. Погружение в экономическую зависимость усугублялось политическим давлением и в итоге вылилось в вооруженное противостояние. Сегодня Президент обозначил новый курс развития страны с опорой на внутренние ресурсы и ответственное партнерство с дружественными странами.

Нам предстоит вкладываться в развитие всех важных сфер: инфраструктуры, современных технологий, науки, образования и т. д. И в этой ситуации важен вклад каждого из нас. Послание Президента – обращение не только к депутатам и сенаторам, но ко всему российскому народу. Будущее нашей страны зависит от того, как мы сможем использовать свой потенциал и открывшиеся возможности».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика