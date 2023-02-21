Константин Толкачев: «Президент обозначил курс развития страны с опорой на внутренние ресурсы»

Послание президента России Федеральному Собранию провозглашает новый курс развития страны, считает председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

«Программный документ, с которым выступил сегодня Президент Российской Федерации, ориентирует общество на изменение политического и экономического курса страны, на новую парадигму развития. Это исторический момент, – сказал Константин Толкачев. – В постсоветский период наша страна пошла прозападным курсом. Выстраивая рыночные отношения и слушая «доброжелателей», мы пытались копировать западную модель развития, а по факту оказались на правах сырьевого придатка. Погружение в экономическую зависимость усугублялось политическим давлением и в итоге вылилось в вооруженное противостояние. Сегодня Президент обозначил новый курс развития страны с опорой на внутренние ресурсы и ответственное партнерство с дружественными странами.

Нам предстоит вкладываться в развитие всех важных сфер: инфраструктуры, современных технологий, науки, образования и т. д. И в этой ситуации важен вклад каждого из нас. Послание Президента – обращение не только к депутатам и сенаторам, но ко всему российскому народу. Будущее нашей страны зависит от того, как мы сможем использовать свой потенциал и открывшиеся возможности».