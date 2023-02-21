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Вчера, 18:16

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова назвала тему СВО краеугольной в послании президента России

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Депутат Госдумы, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Башкортостане Эльвира Аиткулова назвала тему спецоперации в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию одной из ключевых.

«В целом тема СВО заняла большую часть послания главы государства. Сегодня практически все регионы страны оказывают помощь семьям военнослужащих, и президент отдельно остановился на мерах поддержки их близких, подчеркнув, что, во-первых, она должна быть безотлагательной, а во-вторых — поручил учредить специальный государственный фонд. В кратчайшие сроки и сам фонд, и его региональные филиалы должны заработать и наладить взаимодействие с семьями без лишней волокиты», — поделилась Эльвира Аиткулова с агентством «Башинформ».

Она подчеркнула особую важность системной работы Башкортостана и других субъектов страны в этом направлении для укрепления морального духа бойцов.

«Когда каждый военнослужащий и члены его семьи окружены вниманием, то это придает солдатам сил и уверенности на передовой, избавляет бойцов от поводов для беспокойства за тех, кто ждет их дома. Владимир Путин посвятил значительную часть послания вопросам реабилитации и оказания высокотехнологичной помощи, отдельно поблагодарив глав регионов, которые эту работу организовали, и весь многонациональный народ страны за единство и поддержку», — добавила Эльвира Аиткулова.
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