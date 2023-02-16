В правительстве России сократили сроки согласования нормативных правовых актов

В России ускорили сроки и упростили процедуру подготовки, согласования ведомственных нормативных актов. Соответствующее постановление утверждено правительством страны.

По данным агентства «Башинформ», теперь срок согласования будет занимать 12 рабочих дней вместо прежних 30. Срок подписания протоколов согласительных совещаний по разногласиям – 5 рабочих дней, ранее этот срок был не регламентирован. Предполагается, что меры позволят существенно сократить срок подготовки нормативных правовых актов.

«Ситуация в экономике потребовала от нас принятия большего количества решений в кратчайшие сроки. Для этого мы синхронизировали работы с парламентом по принятию законов и выпуску соответствующих подзаконных актов. Сейчас законы начинают работать практически сразу после принятия. Меры по повышению эффективности подготовки ведомственных актов, в частности сокращение срока согласования в 2,5 раза, направлены на дальнейшее совершенствование законодательного процесса в интересах наших граждан», – сказал заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.