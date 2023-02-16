Стало известно, когда после реконструкции откроется парк Нефтехимиков в Уфе

Парк Нефтехимиков в уфимской Черниковке после большой реконструкции откроют в конце мая текущего года. Об этом Глава Башкортостан Радий Хабиров сказал сегодня после знакомства с ходом обновления одной из старейших рекреационных зон города, заложенной в 1947 году.

Одно из примечательных мест проекта реконструкции парка Нефтехимиков – воссоздание утраченной исторической арки на главном входе. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости, а после возрождения будет символизировать преемственность исторического наследия города.

Сегодня Радий Хабиров ознакомился с тем, как идет работа по строительству новой входной арки.

«Когда мы начали реконструкцию этого парка, наши ветераны и жители соседних домов попросили восстановить эту входную группу. Вот мы и делаем. Получится красиво. Парк мы сдадим в конце мая этого года. А потом приступим к восстановлению фонтана напротив ДК и благоустройству соседних скверов», - отметил Глава региона.

Представители подрядной организации рассказали, что высота колонн будет составлять 8,5 метра, ширина входной арки более 13 метров.

«В парке полностью готовы детские и спортивные площадки, освещение, сделаны все дорожки, установлены туалеты, идет монтаж камер видеонаблюдения. Будут три входные группы: центральная и две с других улиц. Сами колоннады у нас из гранита и натурального камня», - отметили строители.

Важно, что особенности ландшафта парка сохранили – убрали только старые и больные деревья, выкорчевали пни, вместо них высадили крупномеры.

Большое внимание уделили озеленению территории парка, увеличению разнообразия сортов деревьев, кустарников и цветущих растений. Для их полива запустят автоматическую оросительную систему.

В парке также оборудуют площадку для выгула собак. Общая стоимость благоустройства оценивается в 400 млн рублей.