В Кодекс Башкирии о выборах внесут положение об иноагентах

В Кодекс Республики Башкортостан о выборах внесут положение об иноагентах, сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая РБ.

Проект закона, содержащий в том числе положения об агитационных материалах, планируется рассмотреть в окончательном чтении на пленарном заседании парламента 22 февраля. Законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри России.

Как пояснили в Госсобрании, если в агитационных материалах будут использоваться высказывания лиц, включенных в реестр иностранных агентов, то информация об этом должна быть четко указана. Предупреждение должно занимать как минимум 15 процентов печатной площади либо, если это аудиоматериал, оно должно быть ясно различимо на слух.

Кроме того, в документе конкретизируются положения о выделении государственными и муниципальными СМИ печатной площади для агитационных материалов при проведении выборов в республиканские органы государственной власти и органы местного самоуправления, добавили «Башинформу» в пресс-службе парламента Башкирии.