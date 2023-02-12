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Сегодня, 21:28

Глава Башкирии: «Нам нужно изучить опыт продуктивного ведения сельского хозяйства Адыгеи»

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

«Мы уже давно общаемся, поддерживаем отношения. Радий Фаритович с коллегами приезжал к нам в Адыгею. В целом очень много точек соприкосновения от промышленности до культуры», — сказал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Сегодняшний визит — индустриального характера. Башкортостан — промышленно развитый регион. Важно изучить опыт работы ваших промзон. У нас есть планы создания в Адыгее индустриального парка. Мы заинтересованы внедрять у себя опыт передовых регионов.
Сегодня посмотрели индустриальный парк, который создали в Башкортостане. Результат удивляет. То, что нам рассказали коллеги, безусловно, поможет в том, чтобы правильно все это реализовать у себя», — подчеркнул Глава Адыгеи.

«Вы знаете, у нас уже был обмен официальными делегациями. Мы большой бизнес-миссией и культурной делегацией выезжали в Адыгею. В Адыгее так же, как и у нас, развито сельское хозяйство. Нам нужно изучить тот опыт высокого продуктивного ведения сельского хозяйства, который есть в Республике Адыгея. Это очень интересно.

Второе. В Адыгее сейчас реализуется очень крупный туристический проект федерального масштаба «Лагонаки». Это горнолыжный курорт. Мы бы с большим удовольствием открыли возможности его посещения для наших жителей, потому что у нас это очень популярно. У нас есть свой горнолыжный курорт «Абзаково», есть другие горнолыжные трассы в республике, но горы Кавказа — это немножко другое. Эту часть мы должны хорошо отработать.

Сегодня мы обменялись и опытом создания индустриальных парков, технопарков. Показали, как у нас ведётся работа в парке «Уфимский». Вчера мы показали его министру экономического развития России Максиму Решетникову. Здесь мы тоже готовы обменятся тем опытом, наработали. По количеству индустриальных парков, технопарков республика занимает третье место в Российской Федерации.

И, конечно, культурное многообразие. Современная ситуация такова, что мы должны постоянно искать новых партнёров в самых разных сферах: гуманитарной, социальной, культурной, экономической. Этот визит будет способствовать усилению наших отношений между двумя республиками и нашими народами», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос ИА «Башинформ».

Автор:Азат Гиззатуллин
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