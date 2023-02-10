Андрей Назаров поздравил членов Совета молодых дипломатов с профессиональным праздником

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров поздравил с Днем дипломатического работника, который отмечается 10 февраля. Слова поздравления он написал на своих страницах в соцсетях.

«Когда происходит глобальная мировая перезагрузка, а Россия испытывает жесточайший прессинг со стороны коллективного Запада, роль дипломатии становится еще значимее, а работа специалистов этой сферы — сложнее, — отметил Андрей Назаров. — Без участия дипломатов невозможно восстановить мир и наладить диалог, поддерживать престиж и отстаивать позиции государства на международной арене. Защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития страны, формирование правдивого образа России за рубежом — эти задачи решают сотрудники дипломатической службы.



Мы живем в уникальной стране и гордимся этим. И именно дипломаты во все времена играли огромную роль в признании России великой державой. Российская дипломатическая школа всегда была одной из самых влиятельных и авторитетных в мире — благодаря работе профессионалов, полностью отдающих себя служению Отечеству. Уверен, что так будет и впредь, ведь в нашей стране целая плеяда молодых и талантливых дипломатов».



Премьер-министр правительства поздравил членов Совета молодых дипломатов с профессиональным праздником в культурном центре МИД РФ.

«Наблюдая за молодыми сотрудниками МИД, смело можно надеяться, что будущее страны в надежных руках. Наша республика играет большую роль в выстраивании отношений России с другими государствами: в Уфе открыто официальное представительство министерства иностранных дел РФ. Работают отделение Посольства Белоруссии, Генеральное консульство Таджикистана, Почетные консулы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии. Активно ведет свою деятельность Итальянская региональная некоммерческая ассоциация „Sant Agostino“, которая поддерживает проекты итальянских предпринимателей, переезжающих в Башкортостан для ведения бизнеса. Дипломаты — уроженцы региона трудятся в представительствах России по всему миру. Поздравляю всех дипломатических работников с профессиональным праздником! Желаю мудрости, стойкости, твердости и поддержки близких. Здоровья и благополучия вам!» — подытожил Андрей Назаров.