Владимир Путин разрешил публиковать обезличенные декларации депутатов и сенаторов

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

Согласно документу, теперь в сети интернет будет публиковаться обобщённая статистическая информация о доходах парламентариев, без персонализации.

Также глава государства подписал закон, которым вводится институт пробации — совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов.

Еще один федеральный закон, подписанный Владимиром Путиным, вводит обязательную геномную регистрацию преступников и подозреваемых.