В Башкирии отработают национальную киберфизическую платформу для игрового обучения школьников

Башкирия стала пилотным регионом для внедрения национальной киберфизической платформы, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Проект предусматривает два ключевых направления — разработку мобильной игры, вовлекающей школьников в программирование и новые технологии, а также комплекс образовательных активностей с интеграцией в игру. Предполагается, что интерактив предоставит школьникам возможность в игровой форме проходить обучение во взаимодействии со своим онлайн-героем, который будет совершенствоваться вместе с ними.

«Внедрение платформы позволят решать одновременно как кадровые вопросы, так и работать над сохранением и усилением технологического суверенитета. Мы высоко ценим, что Башкортостан выбран в качестве пилотного региона для реализации этого проекта. Уверен, что после апробации в республике, его можно будет смело тиражировать и в других субъектах», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Ожидается, что первый этап внедрения платформы в республике продемонстрируют уже в июне.

«Нам очень импонирует, что республика как одна из сильнейших команд нашей страны согласилась первой принять участие в апробации этого проекта. Ценно и то, что Башкортостан проектирует новые решения для мотивации детей и молодежи на получение и развитие новых навыков, которые в дальнейшем позволят им стать успешными инженерами, программистами, математиками, предпринимателями — гражданами нашей страны с правильными установками и ориентирами», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.