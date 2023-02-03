Новости Башкортостана и Уфы
70.04
-0.08
76.96
+0.73
82.91
+0.74
-16 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 17:23

В Башкирии отработают национальную киберфизическую платформу для игрового обучения школьников

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Башкирия стала пилотным регионом для внедрения национальной киберфизической платформы, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Проект предусматривает два ключевых направления — разработку мобильной игры, вовлекающей школьников в программирование и новые технологии, а также комплекс образовательных активностей с интеграцией в игру. Предполагается, что интерактив предоставит школьникам возможность в игровой форме проходить обучение во взаимодействии со своим онлайн-героем, который будет совершенствоваться вместе с ними.

«Внедрение платформы позволят решать одновременно как кадровые вопросы, так и работать над сохранением и усилением технологического суверенитета. Мы высоко ценим, что Башкортостан выбран в качестве пилотного региона для реализации этого проекта. Уверен, что после апробации в республике, его можно будет смело тиражировать и в других субъектах», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Ожидается, что первый этап внедрения платформы в республике продемонстрируют уже в июне.

«Нам очень импонирует, что республика как одна из сильнейших команд нашей страны согласилась первой принять участие в апробации этого проекта. Ценно и то, что Башкортостан проектирует новые решения для мотивации детей и молодежи на получение и развитие новых навыков, которые в дальнейшем позволят им стать успешными инженерами, программистами, математиками, предпринимателями — гражданами нашей страны с правильными установками и ориентирами», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика