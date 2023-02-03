Утверждена стратегия сохранения и развития индустриального наследия Башкирии до 2025 года

Правительство Башкирии утвердило стратегию сохранения и развития индустриального (промышленного) наследия республики на период до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Стратегия определяет основные приоритеты, критерии и направления сохранения и возрождения индустриального наследия региона.

«Комплексный подход к решению стратегических задач предусматривает реализацию системы экстренных и защитных мер, направленных на преодоление негативных факторов и неблагоприятных последствий процессов глобализации, влияющих на индустриальное наследие, реализацию системы перспективных мер, закладывающих основы долговременного устойчивого сохранения и развития объектов индустриального наследия в современных социально-экономических условиях», — уточняется в документе.

Разработчиком и ответственным исполнителем Стратегии является управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

На этапе разработки Стратегии на государственной охране состоят более 5,7 тысячи объектов культурного наследия. Ежегодно выявляются порядка 20-30 новых объектов. 88 из 5,7 тысячи объектов культурного наследия являются объектами индустриального (промышленного) наследия. Это 1,5 процента от всех объектов культурного наследия в Башкирии.

В числе объектов культурного наследия, где необходима реализация мер по их сохранению — «Комплекс Воскресенского медеплавильного завода» в Мелеузовском районе, «Комплекс Преображенского медеплавильного завода» в Зилаирском районе, «Комплекс Верхнеторского медеплавильного завода» в Ишимбайском районе, «Комплекс Белорецкого металлургического завода» в Белорецком районе, «Комплекс Груздевского винокуренного завода» в Караидельском районе, «Баймакский медеплавильный завод» в Баймакском районе, «Инзерский железоделательный завод» в Белорецком районе, комплекс зданий Богоявленского медеплавильного завода в Гафурийском районе, Нижнетроицкого Алафузовского суконного комбината в Туймазинском районе, кожевенной фабрики Евдокимова в Стерлитамаке, Екатерининского спиртзавода в Бакалинском районе, спиртзавода Лансберга в Бирском районе, спиртзавода в Белебеевском районе, Казенного водочного завода в Стерлитамаке, Видинеевского пивоваренного завода в Уфе, пивоваренного завода Фан-Вакано в Уфе.

Кроме того, в перечень основных объектов индустриального наследия Башкирии, нуждающихся в организации мероприятий, направленных на их сохранение и развитие, вошли первый Воскресенский завод в Гафурийском районе, Солеварный городок в Гафурийском районе, Кухтурский завод в Белорецком районе, Вознесенский завод в Бурзянском районе и Покровский завод в Кугарчинском районе республики.

Ознакомиться с полным текстом Стратегии, с ее целями, принципами, приоритетными направлениями и задачами можно здесь.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что Единый государственный реестр пополнился объектом культурного наследия регионального значения

«Усадьба Герасимова: Дом восточный», расположенным в Уфе по адресу: ул. Октябрьской революции, 65. В этот же реестр включен дом Архангельских, расположенный в Уфе на улице Октябрьской революции, 70.