Власти Башкирии собираются вести системную работу по развитию строительной отрасли и ЖКХ

В правительстве Башкирии обсудили стратегию развития отраслей строительства и ЖКХ до 2030 года.

«В рамках стратегии предполагается внедрение цифровых инструментов на базе отечественных технологий, перевод основных процедур в электронный вид, сокращение инвестиционно-строительного цикла. Все это позволит снизить нагрузку на бизнес, упростить взаимодействие строительных компаний с органами власти», - сказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

И. о. министра строительства РБ Егор Родин сообщил, что к 2030 году в регионе будут реализованы 8 проектов комплексного развития территорий. К этому сроку планируется обеспечить жителей республики жильем из расчета в среднем 34,5 кв. м на человека.

Глава строительного ведомства также добавил, что в части развития жилищно-коммунального хозяйства стратегией предусмотрены модернизация систем коммунальной инфраструктуры, строительство новых водопроводных сетей, проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, повышение уровня доступности и удобства участия граждан в управлении жилищным фондом.

Как сообщал «Башинформ», республика стабильно занимает ведущие позиции по объемам ввода жилья: в 2022 году было введено более 3 млн. кв. м жилых площадей. Был задействован целый ряд эффективных инструментов: привлечение бюджетных средств для улучшения жилищных условий льготников, решение проблем обманутых дольщиков с использованием возможностей Фонда развития территорий, реализация программы по переселению граждан из аварийного фонда, использование механизмов федерального инфраструктурного меню, инфраструктурных бюджетных облигаций и многое другое.