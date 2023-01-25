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Вчера, 18:17

Владимир Путин внес поправки в Основы государственной культурной политики

РИА Новости/Владимир Вяткин
Фото:РИА Новости/Владимир Вяткин

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основах государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится: «Перед народом РФ стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества, обеспечения дальнейшего развития страны как социального государства, гарантирующего защиту прав и свобод человека, повышение качества жизни граждан.

Это возможно только при условии последовательных инвестиций в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В недавнем прошлом такие вложения были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса. Это грозит стране разрушением традиционных ценностей, ослаблением единства, снижением интеллектуального и культурного уровня общества, ростом агрессии и нетерпимости».

Скорректированная культурная политика должна формировать государственный заказ на создание произведений литературы и искусства, а также обеспечивать культурный суверенитет России.

Также среди задач государственной культурной политики называется противодействие «излишнему использованию иностранной лексики».

Как сообщал «Башинформ», Указ об основах культурной политики был подписан президентом 24 декабря 2014 года. «На первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и молодежи, повышенное внимание уделяется духовному, творческому развитию, воспитанию патриотизма, а также созданию на всей территории России качественной культурной среды, доступных культурных благ и равных условий для творческой деятельности», - говорил тогда глава государства.

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