Башкирия на 25 месте в России и на 7 месте в ПФО по результатам рейтинга качества жизни

Об итогах рейтинга сообщила вице-премьер — министр финансов РБ Лира Игтисамова на совещании в правительстве, где обсуждались результаты усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни.

«Республика занимает 25 место среди 85 субъектов России и 7 место среди 14 субъектов ПФО. В 2021 году, по данным регионального дашборда АСИ, Башкортостан был на 40 месте в России и на 9 — в округе. Позиция республики улучшилась по 12 интегральным показателям», - проинформировала вице-премьер.

Башкирия оказалась в десятке лучших по 17 показателям (в 2021 году -13); в тридцатке лучших – по 36 показателям, в десятке замыкающих – по 5. Лира Игтисамова поручила провести детальный анализ результатов, определить проблемы и их причины.