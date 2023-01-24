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24 Января , 17:35

За публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов планируется штрафовать до 1 млн рублей

В России усиливается ответственность за распространение информации о самодельном изготовлении боеприпасов. Максимальные штрафы будут достигать 1 млн рублей.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

В соответствии с поправками, для граждан штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

«В отношении предпринимателей и юрлиц также может быть принято решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток», — говорится в официальном сообщении Госдумы.

Ранее Госдумой принят пакет законов, направленных на противодействие диверсионной деятельности. В частности, внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Он позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, — эта информация будет признана запрещенной. До принятия поправок было запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке и ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.

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