За публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов планируется штрафовать до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

В соответствии с поправками, для граждан штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 тысяч до 80 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

«В отношении предпринимателей и юрлиц также может быть принято решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток», — говорится в официальном сообщении Госдумы.

Ранее Госдумой принят пакет законов, направленных на противодействие диверсионной деятельности. В частности, внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Он позволит оперативно блокировать материалы, содержащие инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов, — эта информация будет признана запрещенной. До принятия поправок было запрещено распространение информации о способах и методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также об изготовлении, о переделке и ремонте огнестрельного оружия и его основных частей.