Власти Башкирии получили реакцию федеральных чиновников после обращения Хабирова к Путину

В Башкирии получена ответная реакция курирующих вице-премьеров федерального кабмина на обращения, которые Глава Башкирии Радий Хабиров передал президенту России Владимиру Путину 13 января. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства РБ сегодня, 24 января.

Как было озвучено, минэкономразвития России попросило проинформировать до 30 января об ожидаемых сроках подачи заявки на создание портовой особой экономической зоны «Агидель».

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила минздраву России совместно с рядом федеральных министерств и правительством Башкирии подготовить проект доклада президенту РФ по финансированию строительства нового Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе — до 1 февраля.

«В течение недели нужно указанные запросы и поручения отработать и в целом выстраивать системную и ежедневную работу по сопровождению наших обращений, в том числе в части строительства Южного обхода Уфы и реконструкции Уфимского цирка», — поручил Андрей Назаров.

Как проходила встреча Президента России и Главы Башкирии, «Башинформ» рассказывал здесь.