Новости Башкортостана и Уфы
68.96
+0.2
74.96
+0.26
86.32
+0.2
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
24 Января , 22:00

Власти Башкирии получили реакцию федеральных чиновников после обращения Хабирова к Путину

В Башкирии получена ответная реакция курирующих вице-премьеров федерального кабмина на обращения, которые Глава Башкирии Радий Хабиров передал президенту России Владимиру Путину 13 января. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства РБ сегодня, 24 января.

Как было озвучено, минэкономразвития России попросило проинформировать до 30 января об ожидаемых сроках подачи заявки на создание портовой особой экономической зоны «Агидель».

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила минздраву России совместно с рядом федеральных министерств и правительством Башкирии подготовить проект доклада президенту РФ по финансированию строительства нового Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе — до 1 февраля.

«В течение недели нужно указанные запросы и поручения отработать и в целом выстраивать системную и ежедневную работу по сопровождению наших обращений, в том числе в части строительства Южного обхода Уфы и реконструкции Уфимского цирка», — поручил Андрей Назаров.

Как проходила встреча Президента России и Главы Башкирии, «Башинформ» рассказывал здесь.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика