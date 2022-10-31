Минпром Башкирии и Ассоциация «ЭРА России» на полях РЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

На полях Российского энергетического форума в Уфе министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана и Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» («ЭРА России») заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в социально-трудовой сфере.

Стороны определили ряд ключевых направлений сотрудничества, связанных с развитием социального партнерства в организациях электроэнергетики Башкирии, обеспечением социальной стабильности в трудовых коллективах, развитием кадрового потенциала республики, повышением безопасности труда, улучшением условий и охраны труда, содействием сбалансированному тарифному регулированию в электроэнергетике.

«Заключению соглашения предшествовал целый ряд уже реализованных совместных проектов, и поэтому соглашение фиксирует не абстрактные намерения возможного будущего сотрудничества, а институциализирует и формализует уже начавшееся эффективное партнерство»,— отметил руководитель регионального ведомства Александр Шельдяев.