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30 Октября , 12:19

Радий Хабиров назвал причину строительства крупного спортобъекта

соцсети
Фото:соцсети

«Недавно во время прямой линии воспитанница башкирского спорта, призёрка чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Алсу Миназова задала вопрос о строительстве в Уфе центра гребного слалома, который мы планируем открыть в 2024 году, - написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. - Хочу ещё раз подчеркнуть, что без достижений наших спортсменов на международных соревнованиях мы бы не взяли на себя обязательство о создании этого объекта.

И сегодня в традиционной рубрике ЖЗЛ – одна из основоположниц гребного слалома в Башкортостане, первый тренер Алсу Миназовой – Валентина Петровна Егорова. Энтузиаст своего дела, неустанный пропагандист байдарочного спорта и туризма, спортивный судья всероссийской категории по гребному слалому, Валентина Петровна начала свою спортивную деятельность в 1989 году в тресте «Нефтепроводмонтаж» тренером по общефизической подготовке на общественных началах.

С 1992 года она трудилась преподавателем в подростковом клубе «Волна». Много лет работала с юными спортсменами, воспитывала в молодёжи лучшие человеческие качества – трудолюбие, терпение, волю к победе. При поддержке Валентины Петровны тысячи мальчишек и девчонок научились скалолазанию, нырянию, гребле на байдарке, верховой езде.

В 1998 году Валентина Егорова стала тренером в Спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Её воспитанники неоднократно побеждали на соревнованиях российского и международного уровней. А с вводом в строй уфимского центра гребного слалома у них появятся новые возможности для профессиональной подготовки и ярких результатов.

28 октября Валентина Егорова отметила свой день рождения». 

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