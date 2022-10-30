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30 Октября , 13:31

Правительство дополнило перечень недружественных России стран и территорий

соцсети
Фото:соцсети

В перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, включили 11 Британских заморских территорий:

Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия,
Теркс и Кайкос.

Изначально в перечне было три подконтрольных Британии территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь все 14 Британских заморских территорий, поддержавших санкции против России, входят в перечень недружественных стран.

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