Радий Хабиров утвердил дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки мобилизованных жителей республики и их семей.

В соответствии с документом, участники специальной военной операции и члены их семей имеют право получить сертификат на газификацию жилого дома. На период мобилизации они также освобождаются от оплаты услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Ещё одна мера поддержки – установление льготной стоимости лесных насаждений, приобретаемых для отопления жилых домов и других надворных построек семьями участников СВО.