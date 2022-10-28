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28 Октября , 13:23

Депутаты Башкирии поддержали законопроект об обязательной маркировке сельхозживотных

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая региона.

«Законопроект определяет порядок маркирования и учета сельскохозяйственных животных на территории Башкирии, — прокомментировал спикер башкирского парламента  Константин Толкачев. — Устанавливается, что маркированием животных будут заниматься их владельцы — самостоятельно или с привлечением иных лиц».

Вся информация будет отражаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

Главная цель поголовного учета сельскохозяйственных животных — эпизоотическое благополучие республики. В случае возникновения вспышки заболевания, включая инфекцию, общей для животных и человека, ветеринарная служба, располагая обширной базой данных, сможет оперативно выявлять источники заражения и принимать адекватные ситуации меры. Таким образом, система маркирования и учета сельхозживотных поможет эффективнее купировать вспышки опасных инфекций, а значит повысить продовольственную безопасность.

Кроме того, документом устанавливается порядок определения зоосанитарного статуса объектов, уточняется порядок выплаты компенсации собственникам животных при их изъятии в процессе ликвидации очагов особо опасных болезней.

Автор:Галина Бахшиева
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