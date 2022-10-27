Режим отмены плановых проверок бизнеса в России продлевается на 2023 год - Путин

Режим отмены плановых проверок бизнеса продлевается на 2023 год. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Он заявил о необходимости сократить количество проверок и избавиться от чрезмерного регулирования со стороны государства.

«Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим этот режим и на 2023 год», — сказал президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что экономика страны прошла пик сложностей из-за санкций. Их целью было обрушение российской экономики, но она оказалась гибкой, отметил президент, - предприятия адаптировались к созданным ограничениям. Теперь, считает президент, нужно создавать логистические цепочки и снижать издержки.