Светлана Мустафина назвала критерии успешной работы науки и бизнеса

Глава созданного в марте 2025 года госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина назвала три важных условия для успешного взаимодействия науки и бизнеса в регионе.

«Нам нужно не просто „поженить“ науку и бизнес, а сделать их союз долгосрочным и продуктивным. Для этого нужны системные изменения, терпение и готовность всех сторон к компромиссам», — считает учёный.

В первую очередь, по ее мнению, для этого необходима соответствующая инфраструктура.

«Когда люди женятся, у них появляются дети. У бизнеса и науки тоже должны появиться дети, в виде продуктов, в которых нуждаются люди, которые приносят прибыль как бизнесу, так и науке. Понятно, что бизнесу нужны финансы на развитие инфраструктуры, но и науке они нужны. Новые научные результаты на старом оборудовании, как говорят, логарифмической линейкой, в наше время не получишь. А новое оборудование требует достаточно много средств. Поэтому что нужно делать? И это, наверное, самая сложная задача, которая стоит перед госкомитетом по науке и в том числе перед вузами — находить партнёров. И это второй важный компонент.

Можно привести много примеров, как это делается: проводятся различные форумы, съезды, куда приглашаются вузы показывать свои наработки, приглашаются предприниматели, руководители промышленных предприятий, которые могут эти наработки оценить. Это сложный этап, потому что нужно научиться разговаривать на одном языке. С одной стороны, нужно научить вузы говорить на этом языке, а с другой стороны, предпринимателей и промышленность слышать этот язык.

И третье — это создание площадок для взаимодействия бизнеса и науки. И в этом плане у нас уже есть позитивный опыт. Это Межвузовский студенческий кампус, это технопарки, это геномный центр, который мы планируем открыть на следующей неделе.

Надо сказать, что у каждого нашего вуза уже есть большой задел в этом плане. Например, в УУНиТ есть «Моторы будущего», это фактически уже готовая передовая инженерная школа, готовый кластер, где они изготавливают свою продукцию, создают новые технологии, дорабатывают совместно с ОДК и внедряют в производство.

Тот же геномный центр, это уже готовый кластер для цифровой обработки полученных данных. Там же будет находиться «Школа 21» от Сбера, которая будет играть двойную роль. С одной стороны, там будут работать и обрабатывать информацию молодые учёные, а с другой стороны, в центре уже на реальных задачах будут учиться маленькие школьники. Аналогов такой работы в республике нет», — рассказала Светлана Мустафина.

Ранее председатель госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина назвала глобальным достижением результаты вузов Башкирии в программе «Приоритет 2030».